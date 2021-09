OTSEBLOGI ⟩ Meistrite liigas debüteeriv Bigbank juhib Šveitsi tippklubi vastu 2:0

Nende asendajateks on toodud kogenud koondislane Martti Juhkami ning Tamur Viidalepp ja Taavet Leppik. Lisaks on nurgas jätkuvalt kasutada ka mullune põhimees Albert Hurt. Diagonaalründajana paneb tänavu end Tartus proovile Valentin Kordas, põlvelõikusest taastuva põhisidemängija Kert Toobali asemele toodi meeskonda aasta lõpuni laenule TalTechi sidemängija Aleksander Eerma. Tempoosakonnas on tagasi eelmisel hooajal Hispaanias mänginud Mart Naaber, kes pakub konkurentsi Alex Saaremaale ja Kevin Soole.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles nädal enne avamängu, et klubi jaoks on eurosari väga oluline. «Seetõttu oleme ka meeskonna komplekteerimisel silmas pidanud, et suudaksime olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Otseselt eesmärke on keeruline seada, sest palju sõltub loosist ja seeläbi vastasest. Selge on, et ei eelringis Šveitsi klubi näol ega edasipääsu korral Portugali klubi Lissaboni Benfica näol meile kerged vastased ei sattunud. Seega on oodata raskeid mänge. Ettevalmistuse aeg väga pikk ei ole olnud, üritame nii kiiresti kui võimalik heasse vormi saada,» kommenteeris Rikberg.