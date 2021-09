WRC-äss Dani Sordo: on põhjus, miks ma ei sõida täishooaega

38-aastane Sordo on ralli MM-sarja üks kõige staažikamaid sõitjaid, kes tegi oma debüüdi juba 2003. aastal ning on sõitnud Citröeni, Mini, Fordi ja Hyundai meeskondades. Alates 2014. aastast on ta kuulunud neist viimase ridadesse, 2018. aastast saadik on ta täishooaja asemel võistelnud valitud MM-etappidel.