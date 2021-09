CORNER 1 ⟩ Mõõna-aastad ületanud McLaren rühib tagasi tippu

Vormel 1 sarjale pühenduv taskuhääling «Corner 1» võttis pärast Monza GPd väikese hingetõmbepausi, et tulla tagasi ajatuma lähenemisega. Värske saate üheks fookuseks on Itaalias kaksikvõidu võtnud McLaren, kes on pärast mõõna-aastaid kogumas üha rohkem hoogu.