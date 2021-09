VIDEO ⟩ Esimese eestlannana Everestil käinud alpinist võitles Pirital tormituultega: kas mul on eelis? Vaevalt!

Melesk trotsis Džomolungmal küll külma ilma ning tormituuli, kuid ei usu, et esimest korda purilauda proovides see talle kasuks tuleb. «Kas mul on eelis? Vaevalt. Olen küll veespordialasid proovinud, aga see on ikka teine teema. Ma olen pigem matkanud ja mägedes roninud. Samas, sellel spordialal on tuul väga oluliseks faktoriks ja tuulega saan ma hakkama,» sõnas Melesk enne veele minekut muiates, vahendab Eesti Olümpiakomitee (EOK) pressiteade.

«Ma olen küll varem laine peal olnud, nädal tagasi käisin surfamas, kuid mitte purilauaga, vaid sai paadi taga sõidetud. Mul on isegi enda kalipso olemas!» sõnas Inger.

Treener Riho Roomet Pungi käe all õpiti vees tasakaalu hoidma ning vaatamata tugevatele tuuleiilidele õnnestus natuke ka purjetada. «Harjutamine teeb meistriks, me tuleme kindlasti tagasi,» kinnitas Inger. «Isegi sellise ilmaga pole vees möllamine probleem, see annab nii mõnusa adrenaliinilaksu,» lisas Melesk.

Miks võiksid inimesed Spordinädalal osaleda? «Enda tervist tuleb hoida. Liikumine teeb inimesele ainult head,» ütles Inger. «Minul on liikumine aidanud alati vaimset tervist hoida. Just see on kõige olulisem – sport teeb õnnelikuks. See annab adrenaliinilaksu. Tänagi, tuled veest välja, on väike rammestus, aga lähed võtad sooja duši – superluks!»

Spordinädal 2021 patroonid, liikuma innustajad ja eeskujud on alpinist Melesk, EOK sportlaskomisjoni liige Saskia Alusalu, teleajakirjanikud Hannes Hermaküla, Keili Sükijainen, Reet Linna, muusikud Artjom Savitski ja Inger ning TalTechi rektor Tiit Land.