Kontaveit: väljakukate on naljakas ja soodustab tõrjumist

«Täitsa okei mäng oli. Siin on niisugune naljakas väljakukate, pall jääb pärast põrget nagu seisma ja see soodustab kõvasti tõrjumist. Minu serv ei tulnud välja nii hästi, kui soovinuksin, aga ta tõrjus väga hästi, pani mind servimisel oma tõrjetega pinge alla. Samas minu tõrjed tulid samuti hästi välja,» võttis Kontaveit mängu kokku.

Teises ringis astub vastu 23-aastane Hispaania tõusev täht Paula Badosa. Kellega on tegemist? «Ta on viimasel ajal hästi mänginud, saanud palju häid võite ja tõusnud edetabelis kõvasti (27-ndaks – toim). See on järgmine väljakutse, homme on aega trenni teha ja selleks mänguks valmistuda,» ütles Kontaveit.