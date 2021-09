Nabi ootab spordikohtu aeglaste veskite järel

«Summa sai makstud ning asi on sisse antud, aga ei ole tükk aega sellest midagi kuulnud. Ma ei tea, millal midagi tegema hakatakse. Nüüd on kaks nädalat juba möödas, aga ega need asjad nii kiiresti ei käigi,» andis Nabi mõista, et mingisuguseid arenguid tema kohtuprotsessis veel toimunud pole.

Summa, millest maadluse Londoni olümpiahõbe räägib, on CASi määratud menetluskulude maksumus. 42 000 Šveitsi frangi (u 39 000 eurot) suurune tasu kirjutati pooleks Nabi tiimi ja Eesti Antidopingu (EAD) vahel. Esialgu polnud EAD valmis summat maksma, kuid muutis siis meelt ning saatis omapoolsed 21 000 franki 1. septembril CASi.

Nabi sõnul ei ole tal praegu muud teha kui oodata. Ta ei tea, millal võiks olla esimese istungi aeg, millised on protsessi vaheetapid ega ka millal võiks oodata juhtumi lõpplahendust. «Selge on, et lõplikku otsust ei saa olla enne järgmise aasta algust. Olen kuulnud, et sellega võib minna isegi üle aasta,» lausus maadleja.

Spordikohtusse samade ekspertidega

Ka ei ole Nabi kursis, kas tal on võimalik spordikohtust taotleda õiguskaitset. Enne Tokyo olümpiat proovis ta seda teha, kuid CAS esialgset õiguskaitset eestlasele ei andnud. «Uurimine on pikk ja nii oleks võimalik keeld maha võtta. Meil oli sellest juba ammu juttu, aga praegu pole rohkem torkinud,» teatas Nabi.

Küsimusele, kui suur tiim Nabi kaitsmisega tegeleb, maadleja täpset vastust ei andnud. Tema kaitseprotsessi juhib vandeadvokaat Paul Keres, samuti on kaasatud kolm väliseksperti. «Tiim meeletult suur ei ole,» ütles ta.

Neidsamu väliseksperte kasutas Nabi ka siis, kui tema juhtumit menetles EAD distsiplinaarkomisjon. Tema kahjuks ei usutud ekspertide versioone, kuidas keelatud aine letrosool võis tema organismi juhuslikult sattuda. Sellegipoolest läks ta spordikohtusse samade ekspertide toel.

Kuigi Nabi on veendunud, et letrosool sattus organismi juhusliku saastumise tagajärjel, on seda keeruline tõestada. Tal ei ole kindlat versiooni, kuidas see juhtuda võis. «Meil saa ühte versiooni olla, sest me ei tea, kuidas see juhtus. Variante on palju. Kui ma ei tea, kas peaksin siis valetama ja mõtlema välja loo, mis oleks usutav? Et äkki siis võtame karistust väiksemaks? Oleme minu liikumistest püüdnud leida erinevaid versioone, kuidas saastumine tulla võis. Aga me ei tea seda,» ütles Nabi, tõdedes, et ühe kindla tõlgenduse peale nad spordikohtus mängida ei saa.

Mõned asjad närivad hinge

Nabit häirib siiani, et suvel toimunud distsiplinaarkolleegiumi menetlus ei olnud avalik. Tema leer taotles seda, kuid EAD hinnangul polnud avalikuks istungiks alust, sest tagada tuleb kolmandate osapoolte konfidentsiaalsus. Distsiplinaarkomisjon jättis istungi, kus Nabile määrati kaheaastane võistluskeeld, kinniseks.

«Meie tahtsime avalikku, EAD aga salajast istungit. Mulle jäi segaseks, keda me seal kaitseme. Väidetavalt kolmandaid osapooli. Tegelikult võiks materjal olema kättesaadav kõigile, kel on huvi lugeda, mida eksperdid rääkisid,» ütles Nabi.

36-aastane sportlane saab aru, et on neid inimesi, kes teda usuvad, ja neid, kes ei usu. «Mina tean, et olen puhas. Ma ei ole kellelegi valetanud ega midagi varjanud, mul pole endaga ühtegi probleemi. Eks näeme, mis sellest välja tuleb. Loodan, et see otsus on õige ja õiglane, mitte dopingupatuse otsus. Niikuinii on asi juba üle võlli keeratud,» rääkis Nabi.