Soome ralli sai häid uudiseid, kuid tuleviku osas ripuvad küsimärgid

Samas tunnistas ta, et konkurents korraldajate vahel on viimastel aastatel tõusnud. «Üha keerulisem on MM-rallit Soomes korraldada,» möönis Bitter.

Ralli keskuseks oleva Jyväskylä linnapea Timo Koivisto loodab samuti, et MM-etapp toimuks seal ka tulevikus. Linn toetab võistlust iga aasta umbes poole miljoni euroga. «Riik peab samasuguse summaga appi tulema. Nad peavad mõistma, et MM-etapi kadumisel oleks suur mõju,» rääkis Koivisto.

Kuna hetkel on sõlmitud leping 2023. aastani, siis on küsimärgid tuleviku osas. Kuna EM-sari läheb MM-sarjaga sama promootori alla, siis on võimalus, et see võib hakata kahe sarja vahel roteeruma või muutuda ainult EM-etapiks.