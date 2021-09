TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit läheb Ostrava turniiril vastamisi maailma 27. reketiga

Kontaveit pole varem Badosaga kohtunud. Avaringi võidu järel sõnas eestlanna, et tegu on heas hoos vastasega. «Ta on viimasel ajal hästi mänginud, saanud palju häid võite ja tõusnud edetabelis kõvasti (27-ndaks – toim),» ütles Kontaveit.