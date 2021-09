VIDEO ⟩ Solvang, mis ei ununenud: vutiväljakute paha poiss Balotelli näitas, et tal on aju olemas

Balotelli otsus teenis palju kriitikat ning teiste hulgas võttis sõna ka Türgi jalgpallitreener Sergen Yalcin, kes ütles, et Balotellil pole aju.

Praeguseks on Yalcinist saanud aga just Besiktase juhendaja. Kui Balotelli lõi eile 3:3 viigiga lõppenud kohtumises Demirspori teise värava, osutas ta Yalcini solvangule vastamiseks nimetissõrmedega oimukohale.

31-aastane itaallane on lisaks Cityle esindanud karjääri jooksul näiteks Milano Interit, AC Milani ja Liverpooli. Itaalia koondise eest on ta 36 mänguga löönud 14 väravat.

Tema karjääri on aga seganud mitmed skandaalid, milles pole süüdistada kedagi teist peale Balotelli. Küll on ta koos sõpradega tulistanud Milano Vabaduse väljakul õhkpüstolitest taeva suunas, küll on ta visanud nooli City noortetiimi mängija suunas, pidades seda naljaks.