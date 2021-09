«Ma loodan, et mängime seal samamoodi nagu tänagi suure osa kohtumisest,» sõnas juhendaja, ent lisas, et tema arvates neljakordne Šveitsi meister alahindas neid. «Kehakeelt ja käitumist hinnates selline mulje igatahes jäi ning sellega said nad kõrvetada. Ent on selge, et pärast 0:3 kaotust on nende häälestatus kordusmänguks teistsugune. Juurde on neil panna igal positsioonil.»