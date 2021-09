Hispaania telekanal Teledeporte postitas ühismeediasse video, kus on näh, kuidas Badosa viskab oma reketi maha ja siis äsab sellele jalaga. Kuna see lendas pallipoisi ja joonekohtuniku vahele, siis vabandas ta nende ees kiirelt käetõstega.

«Arvan, et tegin väga hea mängu. Mul polnud eriti [taseme] kukkumisi, olin stabiilselt väga agressiivne ja julge. Tundsin end väljaku peal hästi ning et just pikad punktid tõid mulle palju edu. Hoidsin tempot kõrgel ja tundsin, et mina kontrollisin mängu rohkem,» kostis Kontaveit pressikonverentsil.