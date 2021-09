VIDEO ⟩ Kas kohtunik andis tõesti trikki teinud jalgpallurile kollase kaardi? Neymar on tulivihane

Kuigi Neymar polnud olukorraga ise kuidagi seotud, sest mängib hoopis kolmandas klubis, ajas see juhtum tal harja punaseks. Meeldib ju brasiillasele endalegi palliga trikitada. «See juhtum on väga-väga kurb, kollane kaart triblamise eest. Tehnilised liigutused on lahendus. Vahet pole, kus või mis minutil neid tehakse. Minuga juhtus sama asi eelmisel aastal. Ausalt öeldes ei saa ma põhjusest aru. Kuulsal joga bonitol (ilus mäng – toim) on lõpp. Nautige seda veel kuniks saate,» kirjutas Neymar.