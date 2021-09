Soome MM-etapi peakorraldaja hoiatas sõitjaid: politsei jälgib teid

«Pealtvaatajad läbivad tihti kiiruskatsetele viivaid teid jalgsi. Lisaks on mõlemal pool teed autojuhid, kes otsivad parkimiskohta. Me ei taha, et ralliautod seal kiirustaksid või lõikaksid kurve nii, et sõidujoon on vastassuunavööndis. Nad jälgivad teid,» hoiatas Tarkiainen.