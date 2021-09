MängudeÖÖ äratab ellu võistlusvaimu ja fantaasiamaailma tegelased

Laupäevane MängudeÖÖ toob huvilisteni põnevad turniirid, parimad striimerid, uusimad videomängud ja muljetavaldavad lauaarvutid. Lisaks tutvustatakse ulmežanri eripära, räägitakse e-spordist ja videomängude arendamise võimalustest Eestis ning cosplay-võistluse käigus selgitatakse välja kõige osavam ümberkehastuja.

MängudeÖÖ Solarise Apollo kinos FOTO: Mihkel Maripuu

"MängudeÖÖ vallutab läbi kahe korruse terve Apollo kino ning täidab selle virtuaalse meelelahutusega, mis paneb südame põksuma nii tõsimeelsel mängusõbral kui ka sellel, kes astub esimesi samme mängumaailmas," lausus Level1 asutaja ja MängudeÖÖ peakorraldaja Andri Allas.

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on hea meel võõrustada e-sportlasi ja mänguhuvilisi. "E-sport on 21. sajandi sport, mis on kaasahaarav igas vanuses inimestele. MängudeÖÖ on suurepärane koht, kus osavamad saavad omavahel mõõtu võtta ja huvilised põneva mängumaailmaga lähemalt tutvust teha."

Peasaali suure kinoekraani hõivab Red Bull Flick Eesti finaal. Kvalifikatsioonimängude abil jõudsid suurele finaalturniirile neli kaheliikmelist võistkonda, kes läbi vaatemängulise e-sporditurniiri selgitavad välja Eesti esindaja rahvusvahelisel laval.

MängudeÖÖ Solarise Apollo kinos FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti e-jalgpalli rahvuskoondislased Henry William Heinola ja Carl Robert Mägimets tutvustavad selle sügise suurimat spordimängu FIFA 22 ning nende osalusel peetakse Eesti esimene FIFA 22 turniir.

Mortal Kombat 9 on alati olnud MängudeÖÖ üks armastatumaid teoseid ja brutaalne kaklusmäng on kohal ka sel korral, et anda kõikidele osavõtjatele võimalus enda oskuseid tõestada. Lisaks saab ürituse käigus koos lahingupartneriga ennast proovile panna ROG Warzone Battle Royale turniiril.

MängudeÖÖ ühe kinosaali vallutavad sel korral Eesti parimad striimerid. Carms, Ohmyremi, Signej ja Luik toovad vaatajateni mitmekülgse show, kus demonstreeritakse oma mänguoskuseid, visatakse nalja ning antakse publikule võimalus striimeritega mõõtu võtta.

Loengusaalis tutvustavad Eesti ulmeajakirja Reaktor eestvedajad ulmežanri eripära, räägitakse videomängude arendamise võimalustest Eestis, e-spordist ning peetakse näitlejate Märt Koigi ja Kristjan Lüüsi osalusel maha üks Dungeons & Dragonsi mäng.

Nüüdseks on juba saanud traditsiooniks, et MängudeÖÖl leiab aset ka suurejooneline cosplay võistlus. Osalejad võtavad omavahel mõõtu ning teevad selgeks, kes oskab kõige paremini mõneks popkultuuri tegelaseks kehastuda.

MängudeÖÖ Solarise Apollo kinos FOTO: Mihkel Maripuu

Apollo kino koridorides on aga võimalik tutvuda uute Eesti videomängudega. Koostöös Euronicsi ja Samsungiga on väljas telerite kõige viimased sõnad, et kogeda seda, milleks kaasaegsed videomängud graafiliselt võimelised on. MängudeÖÖl on nähtavad ka Eesti kõige erilisemad lauaarvutid. Pealtvaatajate meelt lahutavad Comedy Estonia koomikud.