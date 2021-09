TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Milleks on Jüri Vips võimeline Venemaa F2 etapi ajasõidus?

Sotši märgib F2 sarja kalendris kuuendat osavõistlust ja Vips on seni suutnud võtta kaks sõiduvõitu ja on punktitabelis kuuendal kohal. Eestlane tunnistas enne etappi, et meistritiitli eest võidelda on keeruline, kuid kokkuvõttes on poodiumikoht veel võimalik.