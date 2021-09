BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on VTB Ühisliiga ajaloos korra jõudnud play-off’i, see juhtus hooajal 2018/19. Tänavuseks hooajaks langes üks suurklubi eest ära: juba mullu rahalistesse raskustesse sattunud BC Himki jätkab Venemaa madalamas sarjas. Kalev peab play-off’i jõudmiseks edestama ainult nelja konkurenti ning see on reaalsem kui kunagi varem.