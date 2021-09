JÄRELVAADATAV ⟩ Tallinna derbi võitjas ei tekkinud kahtlust

«HC Panter alustas hooaja ettevalmistust jääl 16. augustil. Meeskonna koosseis on võrreldes eelmise hooajaga natuke muutunud. Õnneks on põhituumik säilinud ja juurde on lisandunud nii mõnigi arvestatav mängumees. Meie selle hooaja eesmärk on astuda samm edasi ja eelmise hooaja pronksmedal vahetada välja kirkama medali vastu. Usun, et suudame hooaja jooksul oma võistkonda veel täiendada ja kevadel võidelda meistritiitli eest,» lausus klubi esindaja Kaupo Kaljuste hooaja eel.