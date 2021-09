Jalgpalliliit algatas Maardu Linnameeskonna osas uurimise seoses kokkuleppemänguga

EJL tuletab meelde, et kõigil mängijatel, treeneritel ja ametiisikutel on kohustus hoiduda igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada võistluste aususe põhimõtet. Samuti on kõigil asjaosalistel kohustus teha EJLiga täielikku koostööd, et võidelda selliste tegude vastu ning teavitada EJLi vabatahtlikult ja viivitamatult mistahes informatsioonist seoses mängutulemuse mõjutamisega. EJLi distsiplinaarjuhtumite e-posti aadress on fp@jalgpall.ee.