Apollo Kinos Ülemiste aset leidev ROG Warzone turniir on ilmselt Eesti esimene füüsiliselt peetav antud mängu võistlus, seda vähemalt korraldajate endi meelest. Kõik kohale tulla lubanud kaheliikmelised võistkonnad on suusoojaks öelnud, et võidavad kindlasti võistluse ära. See aga tähendab vaid üht – on oodata väga põnevaid vastasseise! Kes saab enda pea kohale tõsta karika ning alates tänasest hoobelda lausega, et just tema ja ta sõber on need Eesti kõige kõigemad Warzone'i mängijad?