TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Anett Kontaveit astub Ostrava turniiri poolfinaalis vastu kodupubliku lemmikule

Kontaveit ja Kvitova on varem omavahel kohtunud seitse korda ning kaalukausid on hetkel 5–2 tšehhitari kasuks. Viimati madistati tänavu Doha turniiri veerandfinaalis, kus Kvitova võitis pea kaks tundi kestnud matši 6:3, 3:6, 6:2.

Pärast eilset veerandfinaalmatši lausus Kontaveit, et ootab järgmist kohtumist juba pikisilmi ning hea enesetunne tiivustab teda tegema suurepärast tulemust. «Publik on homme tema poolt, mis on ka loogiline. Ta on väga head mängu teinud, kindlasti tuleb keeruline mäng. Olen tema vastu päris palju mänginud.