Soome ralli tõotab kujuneda erakordselt põnevaks. Latvala: naaseme 1990ndatesse

Põhjuseid selleks on tema sõnul mitmeid ning need kõik tulenevad sellest, et võidu ei kihutata mitte südasuvel, nagu tavaliselt, vaid sügisel.

«Seda rallit pole kunagi oktoobris peetud. See tähendab, et me võime juba praegu eeldada, et pidamine on katsetel tänavu kehvem, kui oleme harjunud. Samamoodi võib rolli mängida ilm: kui see on halb, siis on teed väga-väga libedad,» lausus ise kolmel korral Jyväskylä teedel võidutsenud Latvala.

Lisaks hakkab tema sõnul rolli mängima pimedus. «Soomes pole katseid pimedas sõidetud 1990ndatest saati,» kostis Latvala lisades, et loodab vaatamata ette loetletud nüanssidele koduradadelt ikkagi triumfi.