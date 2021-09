Tiimijuhi seksistlik kommentaar vallandas rattamaailmas pahameeletormi

Nimelt uuriti 66-aastaselt härralt, millal kavatsevad nad Quick-Stepis avada naiste võistkonna. Lefevere kostis selle peale aga: «Kogu austusest, ega me pole mingi sotsiaalhoolekande asutus. Millal me paneme aluse naiskonnale? Siis kui Belgias on piisavalt palju tasemel sõitjaid.»

Mõistagi põhjustas säärane väljaütlemine rattaringkondades palju pahameelt. «Mul on hea meel, et ta ei huvita naiste jalgrattasõidust. Meie pole ka temast huvitatud,» põrutas britist maailmameister Lizzie Deignan.

Üks rattafänn tõi sotsiaalmeedias lisaks välja, et isegi Araabia Ühendemiraatide poolt rahastatav Team UAE on koostamas plaane, et oma naiskonnaga välja tulla. «Kui dinosaurus pead sa olema, et isegi nemad sinust võrdõiguslikkuse küsimuses ette jõuavad?» küsis ta.