Fury kommenteeris Joshua kaotust: olen jätkuvalt maailma parim raskekaallane

Tegelikult pidanuks Joshuaga poksima WBC tšempion Tyson Furyga, kuid poksiorganisatsioonide juhtfiguurid käskisid Furyl hoopis Deontay Wilderile vastu astuda. See oli vesi omakorda WBO veskile – profipoksi eripärast ning sealsest mammona järele ihalevast neljast katuseorganisatsioonist (IBF, WBA, WBC ja WBO) on Postimees varem kirjutanud –, kes viskas vabaks jäänud Joshuale ette oma tiitlinõudleja, Krimmi poolsaarel asuvast Simferopolist tuule tiibadesse saanud Ussõki.

Tegelikult elas Fury, kes kohtub oktoobris kolmandat korda Wilderiga, pöialt just Joshuale. See on igati mõistetav, sest nagu ennist mainisime, tähendanuks nende omavaheline matš suurt palgapäeva. Fury ütles selle enne matši ka avalikult välja. «Kas tahan, et Joshua võidaks? Kindlasti. Ussõki alistamine ei tooks nii palju raha, kui matš Joshuaga, mida kõik näha tahavad,» sõnas ta.