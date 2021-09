Anett Kontaveit tõusis maailma edetabelis seitsme koha võrra

Kontaveidil on nüüd 2551 punkti ning edu korral lähinädalatel USAs peetavatel turniiridel on jätkuv tõus täiesti võimalik, sest vahed on küllalt väikesed. Need muutuvad suureks alles päris tipus, sest esireket Ashleigh Bartyl (Austraalia) on 9726, teist kohta hoidval Arina Sabalenkal (Valgevene) 7005 ja kolmandana jöätkaval Karolina Pliškoval (Tšehhi) 5265 punkti. Ostrava turniiri poolfinaalis Maria Sakkarile (Kreeka) kaotanud poolatar Iga Swiatek tõusis 4756 punktiga neljandaks.