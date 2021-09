Latvala pole Toyotaga uut lepingut veel allkirjastanud

Toyota on sel hooajal lähedal kahe MM-tiitli võitmisele. Sebastien Ogier juhib sõitjate arvestust kindlalt ja meeskond on esikohal tootjate arvestuses. Samas pole tiim Latvalaga lepingut veel uueks hooajaks sõlminud. «Meil on toimunud läbirääkimised, kuid uut lepingut pole veel allkirjastatud,» ütles Latvala Soome ralliportaalile rallit.fi.