Lappi panused on kõik ühel kaardil: mul ei ole ühtegi varuplaani

Lappi kuulus Toyota tehasemeeskonda 2017. ja 2018. aastal, kuid lahkus seejärel Citroëni, kust omakorda liikus edasi M-Sporti. Selleks hooajaks ta ühegi WRC-meeskonnaga lepingut ei teeninud, kuid on kahel MM-etapil sõitnud R5-autoga. Kodusel Soome rallil avaneb tal taas võimalus kihutada hetke kõige kiirema WRC-autoga.

«Oleme selle võistluse peale üsna palju panustanud. Kui see õnnestub, aitab see kindlasti läbirääkimistele kaasa. Kui aga auto koheselt katusele keeran, pole see just kõige parem. Ilmselt on mul lubatud ka eksida, kuid see muudaks olukorra kahtlemata raskemaks,» ütles Lappi Rallit.fi-le.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala on avalikult välja öelnud, et Lappi on tema nimekirjas esimene, kes võiks järgmisel hooajal Sebastien Ogier’ga WRC-autot jagada. Samas on tiimipealik tunnistanud, et Lappi pole sugugi ainukene piloot selles nimekirjas.