Tartu Bigbank kolis Meistrite liiga korduskohtumiseks valmistudes väiksemasse saali

«Eelmise nädala trennid pärast mängu olid pigem taastava ja toonust hoidva iseloomuga, sest lisaks Leppikule on väiksemaid muresid veel. Tiheda mängugraafiku puhul on tähtis, et meeste tervis ei segaks. Tänasest treenime taas suurema koormusega,» sõnas peatreener, kes rõhutas meeskonnale, et võit oli küll ilus, ent see tuleb nüüd peast pühkida. «Sest vastasel on igalt poolt juurde panna.»