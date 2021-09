Heiko Rannula: esimesed 30 minutit olid kohutavad, aga siis saime krambi maha

Praegu on alles septembri lõpp, on hooaja algus, asjad ei jookse veel nii, nagu tahaks. Koduväljak, võib-olla mõtlesime ka natuke üle. Kolmanda veerandaja mõõn oli valus, aga Kasey tõi meid mängu tagasi. Ta võttis mängu enda peale ja asjad õnnestusid. Ta ei pea viskama igas mängus 20 punkti, aga mängujuhid, tema ja Siim-Markus Post peavad mängu käima tõmbama ning olukordi looma,» seletas Rannula.

Juba vähem kui 24 tunni pärast tuleb pidada järgmine mäng, vastaseks kevadel sama sarja võitnus Ness Ziona Ironi Iisraelist. Rannula sõnul oli täna vaja minna kindla peale, kuid pingil on mehi veel (täna kasutas ta kaheksat mängijat) ning ta ei usu, et väsimusefaktor hakkaks rolli mängima. «Hooaeg on alles alguses ja selline publik, nagu siin on, lisab energiat,» lausus Pärnu loots.