Reali ja Interi ees alagruppi juhtiv Šeriff lõi Meistrite liiga ukse pauguga lahti

Šeriff on Meistrite liiga alagrupiturniiril mänginud täpselt kaks mängu. Võistlussarja debüütmängus said nad koduväljakul 2:0 jagu Donetski Šahtarist, nüüd aga võõrsil 2:1 Madridi Realist. Šeriffi avavärava lõi kontrarünnakust Jasurbek Jakšibojev, võiduvärava eest hoolitses audi sisseviske järel pommlöögi teele saatnud Sebastien Thill.

Meistrite liiga alagrupiturniirile jõudmiseks pidi Šeriff läbi murdma neljast kvalifikatsiooniringist. Esimest korda tõotatud maale jõudnud Šeriff on Euroopa jalgpalli mõistes küll uustulnuk, ent kodust Moldova liigat on nad aastakümneid valitsenud. 22 võimalikust kõrgliiga tiitlist kuulub Šeriffile 20.

Eile sai Šeriffist alles teine klubi, kes on Meistrite liigas oma esimese mängu Santiago Bernabéul võitnud. Sama suutis ka Arsenal hooajal 2005/06. Pärast Leicester City Meistrite liiga debüüthooaega (2016/17) on Šeriff esimene debütant, kes on esimesed kaks alagrupimängu võitnud.