NBA plaanib vaktsineerimata mängijate vastu sanktsioone, LeBron James muutis viimasel hetkel meelt

Korvpalliliiga NBA alustab mõne nädala pärast põhihooaja mängudega. Los Angeles Lakersi staarmängija LeBron James teatas hiljuti, et on otsustanud ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida. 36-aastane korvpallur oli varasemalt olnud kaitsepookimise osas skeptiline. Lisaks on selgunud, et NBA plaanib vaktsineerimata mängijate osas kasutada karmimaid meetmeid, näiteks tuleb neil hakata igapäevaselt teste tegema, lisaks tuleb einestada vaktsineeritud palluritest eraldi.