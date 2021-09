Vaktsineerimata isikud peavad olümpiamängudel nädalaid karantiinis veetma

Pekingis peavad kõik osalised tegema iga päev koroonatesti. Lisaks on erinevad reeglid kehtestatud ka riiki sisenemisel.

Sportlased, kes on end koroonaviiruse vastu vaktsineerinud, võivad siseneda olümpiakülas asuvasse «mulli» karantiinita. Olümpiaküla on sportlastele avatud 23. jaanuarist 13. märtsini.

Võistlejad, kes pole end vaktsineerinud, peavad 21 päeva karantiinis veetma. Samuti on ainult võetakse arvesse ainult vaktsiine, millele on kasutusloa andnud Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).