Lisaks sellele, et vastas on hirmkõva vastane ja mängitakse vaenulike vastaste ees, tegi eestlaste elu keerulisemaks ka fakt, et viimases liigamängus Viljandi Tulevikuga vigastas esiründaja Rauno Sappinen õlga ja peab seetõttu tegema paarinädalase vigastuspausi. Kas ja kuidas oleks võimalik Floral Partizani vastu täna õhtul saada?

Möödunud aastal taasliitus Partizaniga peatreener Aleksandar Stajonevici, kelle käe all on tänavu leitud suurepärane hoog. Liigas on võidetud kümnest mängust üheksa ja väravatevahe on 33:3. Terve hooaja peale on seni saadud vaid üks kaotus, kui Konverentsiliiga play-off’is tunnistati avamängus portugallaste Santa Clara 1:2 paremust.