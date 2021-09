«Loodan, et inimesi, kes lähiajal hokipisikuga nakatuvad, on üha rohkem. Tean, et ka reedel Helsingisse on tulemas palju inimesi. Sealhulgas endisi meeskonnakaaslasi – koos on palju üle elatud ja nendegi jaoks on tore, kui keegi astub oma karjääris sammu edasi. Detsembris tuleb meil veel üks mäng Riias. See on ainult suurepärane, et suur hoki on Eestile väga lähedal,» lisas 28-aastane mängumees.