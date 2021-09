PM BELGRADIS ⟩ Kiirabiga väljakult minema viidud Seppiku seisund on stabiilne

Seppik vajus esmalt kükikile ning siis põlvili. Flora mängijad said aru, et asi on tõsine ning palusid meditsiinipersonalil kiiresti väljakule tulla. Õige pea oli väljakul juba ka kiirabiauto, millega jalgpallur erakorralise meditsiini osakonda toimetati.

Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnul tundis Seppik rinnus valu. «Ta kukkus põlvili ja see on alati halb märk. Olime šokis, aga õnneks tuli kiirelt arusaam, et tema seisund on stabiilne. Saime sõnumi, et südamerabandust ei olnud ning ta hingas iseseisvalt. See oli positiivne uudis meie kõigi jaoks.»

Sõbra ja meeskonnakaaslase kokkukukkumine mõjutas kahtlemata ka Flora mängijaid. Kohe, kui treeneritepingile jõudis sõnum Seppiku seisundist, anti sellest teada ka väljakumängijatele.

Flora kapten Märten Kuusk sõnas, et tegu oli äreva olukorraga, milleks on raske valmis olla. «Eraldi loenguid meile selliste situatsioonide kohta tehtud pole. Meie ülesanne oli kiirelt reageerida. Tervis on kõige olulisem. Tuli kutsuda meditsiinipersonal, sest nemad oskavad sellises olukorra kõige paremini tegutseda. Õnneks on tal kõik hästi ja seis on stabiilne.»

Minnes mängu juurde, tunnistas Henn, et esimene poolaeg valmistas pettumust. «Millega peame veel harjuma on see, kuidas sellisel tasemel meie vigu karistatakse. Kui laseme natuke naiivsust sisse või arvame, et oleme tegelikust tasemest kõrgemad ja lubame pehmust või mugavust sisse, siis need tulevad. Vastane sunnib samuti eksima ja tempo on kõrgem. See tase toob need kohad hästi välja, milles peame juurde panema,» rääkis Flora peatreener.

Mida räägiti poolajal mängijatele? «Tegelesime mõningate probleemidega, kuidas kaitses meeskonda aidata ja hoida rünnakul sama joont. Teadsime, et kui lööme järgmise värava ise, siis läheb mänguks,» kirjeldas Henn.

Kuigi Flora on viimastel aastatel jõudsalt arenenud, siis peatreener sooviks näha edasisamme veelgi kiiremini. Talle jääb kripeldama see, et küpsusest jäi puudu ja oma võimalusi ei suudetud ära kasutada.

«Selge on see, et mängisime väga tugeva vastasega ja kuigi lootus ja soov on see, et suudaksime ka sellise vastase palliga üle mängida, siis hetkel me päris valmis selleks tasemeks veel ei ole, et sellise vastase vastu domineerides võimalusi loome. Peame selles osas oma taset tõstma ja kliinilisemad olema,» seletas Henn.