Latvala kartus sai reaalsuseks

Kolmapäevasel pressiüritusel tunnistas Latvala, et vaatab reedest testikatset ärevalt, sest see annab paljuski kinnitust, kas Hyundai on teinud vajaliku arenguhüppe, et Toyotadele vastu astuda. «Kui nad on testikatsel väga kiired, siis võime murelikuks muutuda, aga ma loodan, et seda ei juhtu. Praegu pole mõtet pead murda selle üle, mida pole veel juhtunud,» arvas ta enne testikatset.

Toyota tiimipealiku õudusunenägu sai teoks – nelja parema seas oli koguni kolm Hyundaid, parim Toyota piloot oli kolmandat aega näidanud Sébastien Ogier. Testikatsel näitas kõige kiiremat minekut Tänak ja Breen, keda lahutas 0,3 sekundit.

Olgugi, et testikatse põhjal ei saa põhjapanevaid järeldusi teha, siis arvestades Latvala väljaöeldut, võib arvata, et soomlane on hommikuste sündmuste valguses muutunud murelikuks.

Vesala (4,04 km) testikatse tulemused 1. Tänak 1.46,5 2. Breen +0,3 3. Ogier +0,9 4. Neuville +1,1 5. Rovanperä +1,2 6. Evans +1,6

Kolmapäeval toimunud pikemas vestlusringis ajakirjanikega väljendas ta pidevalt oma enesekindlust, et Toyotal on Soome MM-rallil Hyundai ees selge edumaa. «Eelnevatel aastatel ei ole Hyundai siin piisavalt kiire olnud. Nad on meile palju lähemale jõudnud, aga Toyotal on jätkuvalt eelis,» ütles Latvala.

Hyundai pole Jyväskyläs toimunud MM-etapil kunagi esikolmikusse pääsenud. Latvala ei arvanud, et jõuvahekorrad oleksid muutunud ka tänavu, mil Soome MM-ralli peab oma 70 aasta juubelit. Läbi aegade kõige kogenum MM-sarja sõitja Latvala teab selle põhjust.