Adamo: enne Soomet valmistuti Hyundai matusteks

«Esimene päev, kui Hyundaisse tulin, küsisid kõik ajakirjanikud minu käest, miks pole Hyundai kiiretes oludes kiire. Enne tänavu Soome tulekut valmistusid paljud inimesed meie matusteks. Ma ei tea, kuidas ralli lõpeb, aga oleme näidanud, et Hyundai inimesed suudavad igasuguste olude jaoks ehitada kiire auto,» alustas Adamo intervjuud WRC All-Live'ile.

«Meil on ekipaažid, kes teevad suurepärast tööd. Pärast viit katse on vahed nii pisikesed, aga ausalt öeldes on hämmastav näha, kuidas meil läheb.»