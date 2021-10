Taas WRC-autosse istunud Lappi: hullumeelne, et heitleme pärast pausi poodiumikoha eest

Pärast viimast kiiruskatset oli Lappi väga vihane ning sõnas, et tema tulemus oli kehva. Tegelikult oli tegemist arusaamatusega ning mees jäi avapäevaga rahule. «Arvasin, et kaotasin viimasel kiiruskatsel 17 sekundit, kuid pärast hooldusalasse sõites nägin õiget tulemust. Võtsin väga palju riske ja arvasin, et kaotasin 17 sekundit. Võite ainult arvata, kuidas minu tuju muutus,» sõnas Lappi, kes sõitis viimati WRC-autoga eelmise aasta detsembris Monzas.