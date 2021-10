Ogier mõtleb juba järgmistele etappidele: olen liiga palju mugavustsoonis

«Soome on alati olnud ralli, kus on vaja enesekindlust ning tuleb riskida, et olla kiire. Ma olen liiga palju mugavustsoonis. Me ei võitle kõrgete kohtade nimel. Evans sõidab suurepäraselt ja muidugi, kui ta võidab, on see tiimi jaoks hea. Individuaalses arvestuses tuleb ta mulle siis lähemale ning võitleme järgmistel rallidel edasi. Aga need on asfaldil, ootan neid,» mõtles Ogier juba järgmistele etappidele.