Latvala rahustas Rovanperä fänne: ärgem unustagem tema vanust ja kogemust WRC-autoga Soomes

Olukorra võttis kokku ka Toyota pealik Jari-Matti Latvala, kes rahustas kiiresti poolehoidjaid ja tuletas neile meelde kõige olulisemat. «Meil läheb kiiresti meelest, et Kalle on ainult 21-aastane. See oli tema esimene Soome ralli Jyväskyläs WRC-autoga. Rahva ootused olid ilmselgelt liiga kõrged, sest siinsetel teedel on kogemus väga oluline. Seda aga kuskilt osta ei saa,» selgitas Latvala, kes oli mõistagi pettunud, et Soome rallitalendi võistlus sedasi lõppes.