Venemaa tugevaim mees suri koroonaviiruse tõttu

«Kahjuks peame teatama, et Vladimir Sineglazov on surnud. Ta oli suur osa meie linnast, kuid koroonaviirus sai temast võitu,» teatas Jeletsi linn oma teadaandes.

Sineglazov kasvas ja elas Jeletsi linnas. Ta osales mitmel jõutõstmise suurvõistlustel, olles seal esineja. Tema nimel on ka kaks Guinnessi rekordit. Ta on suutnud tõsta 88 kg sangpommi olles ise kahe tooli vahel spagaatasendis. Samuti on ta samas poosis suutnud hoida 156 kg rasket kangi.