Adamo: Tänakul on kindlasti plaan Evans kinni püüda

Kui Breen jäi lõpuks Elfyn Evansist ja Tänakust veidi maha, siis eestlane näitab kõvasti hambaid. Adamo on veendunud, et eestlane läheb homme ründama.

«Ma arvan, et plaan on Evansist mööduda. Olen kindel, et Tänak läheb proovima. Meil pole enam midagi mängus ja nõnda saavad nad minna täispangale välja. Minu sõitjad näitasid, milleks nad täna võimelised on. Tänane rallipäev oli heaks reklaamiks kogu WRC-sarjale,» selgitas Adamo.