Jürgen Klopp ei mõista vaktiinivastaseid: kaitsepookimine ei piira kuidagi kellegi vabadust

Inglismaa kõrgliigas on olnud meeskondadel probleeme just koroonaviiruse vastu vaktsineerimisega. Tippklubides pole suuremaid probleeme, kuid väiksemates meeskondades leidub satse, kus enam kui pooled mängumehed loobunud vaktsineerimisest.

Klopp kinnitas, et Liverpoolis on 99% mängijatest kaitsepookimise läbinud ning tal polnud vaja kedagi selleks veenda. Ta lasi end vaktsineerida, et teisi inimesi kaitsta.

«Ma ei mõista neid, kes väidavad, et see piirab nende vabadust. Kui see nõnda on, siis näiteks liikluses sõitmiseks peavad olema tehtud juhiload. See on samuti vabaduse piiramine, kuid võtame seda normaalsena,» sõnas Klopp.