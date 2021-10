Toyota kindlustas esimese MM-tiitli

Pärast Soome rallit on sõitjate arvestuses võimalik MM-tiitel haarata veel ainult Sebastien Ogier'l ja Elfyn Evansil. Meeskonnakaaslased heitlesid mäletatavasti võidutrofee ees ka mullu.

Enne Kataloonia ja Monza MM-rallisid on Ogier edu punktitabelis 24 punkti. Prantslasel on koos 190 silma, Evansi 162 vastu.