Latvalal enam kõhklusi ei ole: Lappi oleks meile hea sõitja, soovitan teda Jaapanile

Kui Toyota kaheks põhisõitjaks on tuleval aastal suure tõenäosusega Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä, siis kolmandas autos teeb Ogier kaasa vaid osadel etappidel. Ülejäänud rallideks soovib tiimipealik Jari-Matti Latvala näha just Lappit.

«Näen olukorda nii, et Esapekka oleks meie jaoks hea sõitja. Ma nomineerin teda Jaapanile, aga seal tehakse lõplik otsus sõitjate osas. Samas saan öelda, et soovitan teda. Ma olin õnnelik sellega, mis ta tegi. See näitas, et ta võiks olla parim Ogier' asendaja,» rääkis tiimijuht.