Soome ralli võitnud Evans liitus eksklusiivse klubiga, kuhu kuulub ka Tänak

Selle saavutusega saigi esmakordselt hakkama Loeb, kes on üheksa maailmameistri tiitliga ajaloo edukaim sõitja. Ta on Soomes võidutsenud kolmel ja Rootsis ühel korral. Kusjuures 2004. aasta Rootsi võit tuli tal tänu sellele, et kindlat edu omanud Markko Märtin suutis tagumise vasaku ratta kõveraks sõita ja seetõttu võistluse pooleli jätta.

Viimasena leiab nimekirjast Tänaku, kellel on kirjas üks Rootsi ja kaks Soome ralli võitu. Tema tulemuse teeb teistest erilisemaks see, et ta võidutses ka tänavu esmakordselt MM-etapina peetud Arctic Rallyl. Lisaks on ta ainuke mitteskandinaavlane, kes on Skandinaavias peetud MM-rallil võidutsenud kahe erineva autotootja masinaga. Kui esimesed kolm võitu tulid Toyotaga, siis tänavune Arctic Rally triumf sündis Hyundai roolis.