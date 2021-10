OTSEBLOGI ⟩ Kalev/Cramo võitles avapoolajal Avtodoriga võrdselt

Enne mängu:

Kalev alustas hooaega suurepäraselt, võites septembri keskpaigas koduse Meistrite liiga alagrupiturniiri, ja tundus, et siit võib edasi ainult paremaks minna. Kuid reedene Eesti-Läti liiga avakohtumine Riias sealse VEFiga tõi valusaid tagasilööke.

Kalev jäi kiirelt paarikümne punktiga taha, tegi eduka tagaajamise, lõpuks ikkagi kaotas mängu 84:86, kuid kehvem oli asjaolu, et vigastuse tõttu pidi enneaegu väljakult lahkuma põhi­tsenter Kamari Murphy. Ta põrkas mängulises olukorras kokku meeskonnakaaslase JeQuan Lewisega – viga läks kirja ühele VEFi mängijale – ega saanud enam jätkata. Uuringutel selgus karm tõsiasi, et Murphy ei saanud mitte ainult peapõrutust, vaid vigastused on veidi tõsisemad.

«Murphyga on kehvasti. Pildid näitasid, et koljuluus, oimukoha ja põsesarna piirkonnas on mitu mõra. Peapõrutuse sai ta ka,» ütles Kalevi abitreener Indrek Reinbok.

Murphy vigastuse tõttu peab Kalev hakkama aktiivselt mängijateturul ringi vaatama. Soovist tuua tiimi veel üks mängija räägiti juba pärast edu Meistrite liiga kvalifikatsioonis. Siis otseselt midagi ei põlenud, kuid nüüd on olukord teine.

«Kui Riiast tagasi sõitsime, siis pool teed läks sellele, et Murp­hyga asjad korda saada, ning teine pool teed arutasime, mida nüüd edasi teha. Peame hakkama vähemalt ajutiselt uut keskmängijat otsima. Esmalt tuleb leida vahendid, siis saab teemaga edasi minna. Näis, millised võimalused tekivad,» lausus Reinbok.

Mängulises plaanis tähendab Murphy eemalejäämine seda, et lähemates kohtumistes peavad treenerid hakkama koosseisuga manööverdama. Ning tähtsaid mänge tuleb järjest: täna kell 19 võetakse Kalevi hallis VTB Ühisliiga esimeses kodumängus vastu Saraatovi Avtodor, juba kolmapäeval sõidetakse Meistrite liiga raames Prantsusmaale külla Strasbourgile, 10. oktoobril ootab taas Ühisliiga kodumäng (Krasnojarski Jenisseiga) ning kaks päeva hiljem Meistrite liiga välismäng (Bursa Tofasega).

Reinbok arutles: «Peame hakkama mehi positsioonidelt välja liigutama. Nii kaitses kui ka rünnakul tuleb taktikalisi plaane veidi muuta. Rauno Nurger on nüüd ainus puhas tsenter, talle tuleb appi viia Kristjan Kitsing või Kregor Hermet. See omakorda tähendab, et suure ääre kohale peab minema Ojars Silinš. Tuleb jälgida ka vastaste tegutsemist, millist koosseisu nad kasutavad, millised minimatšid väljakul tekivad.»

Väiksemaid tervisemuresid on ka mõnel teisel mängijal, ent Reinbok ei soovinud täpsemaid detaile välja tuua.

Ühisliiga turniiri alustas Kalev nädalapäevad tagasi Peterburis, kus kaotati 60:75 sealsele Zenitile. Tänane vastane Avtodor teeb avalöögi alles Tallinnas ning seetõttu on kalevlastel olnud raske ka vastase kohta teavet saada. Ühest Serbias peetud kontrollmängust õnnestus video saada.