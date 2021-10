Rait Ratasepp startis kaks kuud kestvale triatlonile

Fuerteventura soe, aga samas tuuliselt karm kliima, tõusumeetrite poolest rikas maastik ja rahulik liiklus on Ratasepale tuttavad juba varasematest iseendale korraldatud katsumustest – 20- ja 40-kordsed ultratriatlonid, mille finišiajad jäid vastavalt 2018. aastal 238:52.34 ning 2019. aastal 444:21.35.

Kui varasematel aastatel andis Ratasepp nädal aega kestnud autoreisist taastumiseks ja kuuma kliimaga kohanemiseks oma kehale aega vaid viis päeva, siis sel korral talitas ta teisiti. «Tulin Kanaaridele kolm nädalat varem kahel põhjusel. Esiteks, et jääks piisavalt aega taastumiseks ja teiseks, et saaksin enne katsumust korralikult treenida ja keha pikkadeks päevadeks ette valmistada. Seeläbi loodan, et katsumuse esimesed päevad tulevad lihtsamalt kui varasemalt,» lausus Ratasepp.