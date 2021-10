Tänak sai rallieksperdilt peaaegu ideaalhinde

«Tänak ja Hyundai tulid Soome suure lootuse, kuid mitte võib-olla nii suure usuga. Nad teadsid, et on teinud kiiretel kruusarallidel arengu, kuid Soome on ralli, kus Hyundai esitused on varasemalt olnud murelikud. Kaheksa kiiruskatse võitu kuue aasta jooksul ei tõotanud Korea meeskonnale midagi head,» kirjutas Clark.