Spordi lühiuudised: Bigbanki ootab ees eksootika, Gasol riputas ketsid varna

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond jätkab täna kodusaalis Meistrite liiga hooaega ning kohtub esimeses eelringis Portugali esiklubi, seal äsja superkarika võitnud Lissaboni Benficaga. Peatreener Alar Rikbergi sõnul on tegemist väga kõva pähkliga, kuid omad šansid valitseval Eesti meistril siiski on.

«Benfica on meeskond, kellesarnast pole Eestis käinudki, ja pealtvaatajate jaoks on kahtlemata tegu väga põneva vastasega, Tartus näeb põnevat Brasiilia stiilis võrkpalli. Et neid võita, peame õnnestuma servil ja rünnakul. Eelistena peame ära kasutama kodusaali ja nende reisigraafiku. Nad jõuavad Eestisse teisipäeva hilisõhtul pärast 12-tunnist reisi. Meie eelis on värskus ja hea ettevalmistus, püüame sellega kodus mingi eelise välja mängida.»

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) andis iluuisutamise 2022. aasta nelja kontinendi meistrivõistluste korraldamise õiguse Eestile. Uisuliit teatas, et tegu on koroonaviirusest tingitud erandliku juhtumiga, kus ükski nelja kontinendi (Ameerika, Aasia, Okeaania ja Aafrika) riikidest ei olnud nii lühikese ajaga võimeline võistlust korraldama. Hiinas toimuma pidanud võistlus annulleeriti ametlikult 13. septembril. See tähendab aga, et tuleva aasta jaanuaris peetakse Eestis kaks suurvõistlust: 10–16. jaanuarini toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis iluuisutamise EM ning 18.–23. jaanuaril nelja kontinendi meistrivõistlused. Nimest hoolimata on kaks võistlust omavahel tähtsuselt võrdväärsed, nelja kontinendi meistrivõistlustele on oodata sadakond osalejat 12–14 riigist.