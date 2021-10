Ränkraske maraton nõudis inimelu

Sahara maraton on maailma üks raskemaid ultramaratone. Võistlejatel tuleb kuue päeva jooksul läbida veidi enam kui 250 km ning raskeks teeb selle veel ka asjaolu, et võistlus toimub Sahara kõrbes.

Teine päev muutus aga kiiresti nukraks. Peagi saabus korraldajatele teave, et 50-aastane Prantsusmaa sportlane on rajale kukkunud ning püsib teadvuseta. Kohale saabunud meedikud tõdesid, et tegemist oli südame seiskumisega ning neil polnud võimalik enam midagi päästa. Korraldajad otsustasid jätta surnu nime avalikustamata.